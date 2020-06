Calciomercato Napoli, rinnovo vicino per Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo

In casa Napoli si continua a pensare ai rinnovi contrattuali. Il prolungamento per Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo è vicino. A confermarlo è l’agente dei due giocatori Mario Giuffredi, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Incontro per il rinnovo? In realtà c’è stato giovedì scorso, sia per lui che per Di Lorenzo. Mancano dei dettagli ma in linea di massima abbiamo trovato l’accordo per prolungare i contratti dei due calciatori. Si tratta di limare i dettagli e procedere. De Laurentiis ha dimostrato di essere un signore e di riconoscere quello che i giocatori fanno in campo”.

Anche Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è ottimista al riguardo e ha spiegato l’importanza dei terzini del Napoli in uno dei suoi ultimi collegamenti. “Di Lorenzo per continuità e qualità di prestazioni merita solo elogi, Mario Rui per continuità ed affidabilità, ad un certo punto era l’unico lì a sinistra senza Ghoulam. Hysaj ha avuto la capacità di riproporsi con Gattuso”.