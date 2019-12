Napoli, Lobotka subito e Amrabat per giugno

Il mercato continua a fare notizia anche durante queste feste natalizie, in casa Napoli. Il nome più insistente per la sessione invernale della squadra azzurra è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo. Ne parla anche Sportmediaset: “Amrabat per giugno, Lobotka subito. Il Napoli prova a dare l’assalto al centrocampista del Celta di Vigo per regalare a Rino Gattuso l’atteso rinforzo in mediana. Gli emissari di mercato di Aurelio de Laurentiis sono al lavoro per trovare la quadra con il club spagnolo e strappare uno sconto di oltre il 50% sulla clausola rescissoria fissata a 50 milioni per il giocatore slovacco”.

Il giocatore sarebbe stato consigliato a Giuntoli nientedimeno che da Hamsik, veterano della Nazionale slovacca. Il ds ha dato ascolto all’ex capitano partenopeo mandando dei suoi emissari in Spagna per visionare il ragazzo. Il Napoli sembra più che convinto dell’elemento e le relazioni al riguardo sono tutte positive. Ora non resta che trattare.