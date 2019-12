Rambaudi su Allan: “Ha tolto la paura”

L’ex giocatore e attuale commentatore di Canale 21 Roberto Rambaudi ha detto la sua sulla vittoria del Napoli col Sassuolo. “La prestazione è stata disastrosa, poi dopo il gol di Allan, finalmente nella sua posizione nel 4-3-3, ha tolto paura alla squadra. C’è bisogno di entusiasmo, c’è troppa paura, e vediamo la medicina della vittoria se è servita. Le prossime quattro saranno il vero esame”.

In molti, invero, hanno criticato la prestazione della squadra nel primo tempo. Curioso che a riparare la situazione sia stato proprio Allan, un giocatore che non ha propriamente il goal nel sangue. Il brasiliano è stato spesso contestato negli ultimi mesi, sia perché il rendimento è calato rispetto all’anno scorso, sia per la storia dell’ammutinamento. Allan sarebbe stato tra i “capi” della rivolta, ma con il cambio di allenatore è pronto a riprendersi il Napoli. Gattuso può essere visto quasi come un modello per le sue caratteristiche. Da un incontrista che ha vinto tutto in Europa e nel mondo, Allan ha solo da imparare…