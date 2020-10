Napoli, l’isolamento termina venerdì: domani altro giro di tamponi a Castelvolturno

Il Napoli è ancora in bolla a Castelvolturno e ci resterà fino a venerdì, giorno di vigilia del match con l’Atalanta. La squadra di Gennaro Gattuso, infatti, terminerà i 14 giorni di isolamento proprio appena prima della partita contro la squadra di Gian Piero Gasperini, al San Paolo. Ieri gli azzurri hanno effettuato un tampone, un altro lo effettueranno domani. Al momento, oltre che i casi Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, per fortuna non si sono registrati altri positivi.

In questi giorni il dibattito sulla necessità di cambiare alcuni passaggi del protocollo è entrato nel vivo. I tifosi del Napoli attendono le decisioni del Giudice Sportivo sul match non disputato con la Juventus visto che il club ha deciso di non lasciare la Campania in ottemperanza delle disposizioni dell’ASL. La decisione del giudice farà giurisprudenza e creerà un precedente che potrebbe condizionare pesantemente il prosieguo del campionato, già compromesso dalla situazione generale.