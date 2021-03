Napoli, l’ex Stefan Schwoch commenta: “Mi piacerebbe vedere il ritorno di Maurizio Sarri”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto in queste ore Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli che ha commentato il momento degli azzurri. “La partita di domenica contro la Roma sarà un vero e proprio spareggio per la Champions, azzurri e giallorossi finora hanno avuto un cammino simile. Quando sono stati chiamati a sferrare il colpo decisivo, spesso sono venuti meno. Domenica Roma e Napoli si giocheranno tanto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Così come è capitato a Mertens, anche Osimhen ha avuto una stagione travagliata. Però nelle ultime uscite è apparso in ripresa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che dentro e fuori dal campo il nigeriano può contare sull’esempio positivo di Insigne. Nel caso non restasse Gattuso, mi piacerebbe rivedere il ritorno di Sarri”, ha aggiunto l’ex calciatore. Continua ad aumentare, dunque, il numero di persone che sarebbero ben disposte a rivedere Maurizio Sarri in azzurro, nonostante i trascorsi alla Juventus.