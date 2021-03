Fernando Llorente torna a sfogarsi: “Con Gennaro Gattuso avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me”

Fernando Llorente ha rilasciato un’intervista alla testata giornalistica spagnola Cadena Ser svelando, parlando anche del Napoli. “Con Gennaro Gattuso avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me”.

“Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me. Per quanto concerne Conte, avevo un bel feeling con lui: mi piace molto come allenatore. Mi hanno cercato Athletic e Sampdoria. Dovevo decidere in pochi giorni perché tutto s’era ridotto alle ultime ore e per il trasferimento alla Samp mancava solo il mio sì. Non ho accettato perché dopo la chiamata con De Marcos la mia priorità era l’Athletic. Purtroppo, però, dopo aver parlato col direttore sportivo capii che non sarebbe stato possibile”, ha aggiunto l’attaccante spagnolo, che non ha digerito la cessione frettolosa da parte degli azzurri…