Napoli, l’ex Ignacio Fideleff ricorda: “Nessuno parla mai dell’errore di Paolo Cannavaro contro il Chelsea!”

Ignacio Fideleff, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram al canale “Fuoridicoppa” citando anche alcuni episodi della propria esperienza con la maglia azzurra. “A Napoli sono ricordato soprattutto per l’errore commesso contro il Chievo Verona in campionato. Nessuno, tuttavia, parla dell’errore di Paolo Cannavaro contro il Chelsea che ci costò l’eliminazione dalla Champions League. Non me lo riesco a spiegare…”.

L’ex azzurro ha poi aggiunto nel corso del suo intervento su Instagram un paragone tra il San Paolo e il sentimento tipico del calcio argentino. “Il calore di Napoli è unico al mondo. Daniele De Rossi è venuto in Argentina a giocare nel Boca Juniors, ma nemmeno qui si raggiunge il livello del San Paolo. Quello che accade presso l’impianto di Fuorigrotta è un qualcosa di davvero magico. Ho girato il mondo per tornare ai miei livelli, ma a causa dei vari infortuni non ci sono riuscito. Mi dispiace tanto”.