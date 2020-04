CDS – Serie A, Roma e Lazio chiedono di allenarsi

Sono tanti gli argomenti trattati dalla prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il noto quotidiano romano si sofferma infatti su temi scottanti, come la ripresa del campionato che sta generando scontri tra fazioni opposte. “Adesso i calciatori si ribellano: cambiate il decreto. Durissima presa di posizione dell’AIC: discriminatoria e illogica la scelta di impedire il lavoro individuale nei centri sportivi, norme da rivedere. Roma e Lazio chiedono di allenarsi”.

Si parla poi dell’estero. “Spagna e Germania al via, Francia stop. Anche gli inglesi sono pronti a ripartire, solo Parigi controcorrente”. Insomma, rivedere il calcio ormai sembra quasi un’utopia. In Italia, soprattutto, la situazione sta per esplodere. Non c’è chiarezza e soprattutto non ci sono date. Il rischio di riprendere gli allenamenti senza ricominciare il campionato è più che mai concreto. Non rimane che aspettare. Di questo passo, la soluzione dei playoff e dei playout è sempre più vicina.