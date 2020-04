Calciomercato Napoli, Dries Mertens avrebbe apprezzato l’offerta della Roma”

Il giornalista esperto di calciomercato Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione Il Processo, in onda su 7 Gold. “Su Dries Mertens c’è l’Inter che, in questo periodo, è letteralmente scatenata sul mercato. La Roma, tuttavia, almeno in questo momento, sembra in pole per il calciatore. Il club giallorosso ha offerto al giocatore un contratto di tre anni a 3,5 milioni di Euro più bonus. La reazione del belga? Dries ha apprezzato l’offerta, ci sta pensando”.

“Arkadiusz Milik piace alla Juventus e a Sarri, ma al momento non è una prima scelta. Kean piace al Napoli, Gennaro Gattuso ha dato il suo assenso all’affare. Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, è interessato a due calciatori azzurri: Allan e Hirving Lozano. Gonzalo Higuain? Ci sono delle offerte dall’Argentina, ma il ‘Pipita’ potrebbe restare in Italia approdando alla Roma”, ha aggiunto. Insomma, si parla di movimenti importanti per la prossima sessione estiva.