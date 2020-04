Calciomercato Napoli, l’Inter tiene puntato Dries Mertens mentre pensa a Edinson Cavani

Ci sarebbe una nuova soluzione per il futuro di Edinson Cavani, accostato al Napoli di recente. Nei discorsi tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, infatti, da qualche giorno è entrato a sorpresa anche il nome dell’attaccante uruguayano. Si parla di una chiamata degli agenti del “Matador” che hanno proposto a Beppe Marotta e a Piero Ausilio il loro assistito che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. I dirigenti nerazzurri stanno valutando seriamente la situazione, anche perché in attacco serve coprire la casella che sarà liberata da Alexis Sanchez con un colpo relativamente economico.

Come noto, il “Biscione” aveva pensato anche ad Olivier Giroud, prima che il Chelsea lo blindasse con il rinnovo unilaterale di una stagione. Rimane sempre viva la pista che porterebbe Dries Mertens, il quale però potrebbe comunque avere qualche chance di rinnovare col Napoli. Edinson Cavani potrebbe tornare in Italia, dunque, ma non in azzurro.