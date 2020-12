Napoli, l’ex Alessandro Renica si sfoga: “Questa squadra non è completa per ambire al tricolore”

L’ex difensore Alessandro Renica ha commentato su Facebook il pareggio degli azzurri contro il Torino: “La vittoria è di tutti, ma la sconfitta ha sempre un solo colpevole e cioè il Mister! Ma se analizzi scopri che questa squadra è discreta, ottima, ma non è completa per ambire al tricolore e come detto altre volte manca sostanzialmente di tre pedine una particolare fondamentale per farla diventare grande un “Bomber” con personalità che sappia togliere le castagne dal fuoco quando la partita diventa dura (a tal proposito Milik tutta la vita al posto di Petagna)”.

“Dopo l’Inter che aveva illuso perché se c’era una squadra che doveva vincere era il Napoli, sono usciti i limiti di questo organico, quindi personalmente vedo i problemi in una dirigenza che nn ha completato una rosa e nn vedo un problema nel mister ma nell’organico. Cambiare ora secondo me non risolverebbe nulla per l’analisi da me fatta aggiungo che ci vuole un terzino sinistro, un difensore che guida la difesa ..ma ripeto ci vuole un bomber bastava Higuain… o Ibra per essere in un’altra dimensione.. ora vedremo la solita pagliacciata italiana dove troveranno come capo espiatorio il buon Rino!!”.