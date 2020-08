Napoli, le condizioni di Lorenzo Insigne: c’è ottimismo, domani gli accertamenti diagnostici

Le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne sono in dubbio. Il capitano del Napoli è uscito disperato dal campo negli ultimi minuti del match con la Lazio, eppure sembra ci sia un cauto ottimismo sulla sua ripresa.Sono ore di trepidazione in casa Napoli proprio per questo motivo. Il problema fisico è arrivato a una settimana esatta dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio su Twitter riguardo la situazione di Lorenzo, rivelando che ci sono concrete possibilità di recupero del giocatore. “In casa Napoli si è moderatamente ottimisti sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona. Potrebbe essere, infatti, qualcosa di recuperabile in pochi giorni. Accertamenti diagnostici domani”. Finora si è parlato di una botta all’osso, dove si innesta l’adduttore, e non direttamente all’aduttore. I tifosi azzurri incrociano già le dita…

