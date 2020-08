Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Lazio: “Lorenzo Insigne è un po’ preoccupato”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dal San Paolo dopo Napoli-Lazio. “Partita vera, abbiamo fatto più noi già nel primo tempo. Anticipo che meritavo l’espulsione, i toni li hanno accesi entrambe le panchine. E’ stato un buon test prima di Barcellona. Sono partite diverse, la Lazio è fisica, abbina qualità, loro hanno più qualità e sarà diverso. Dovremo giocare da squadra, ce la giocheremo e sappiamo che servirà un’impresa. Per farla dovremo essere liberi di testa. Insigne è un po’ preoccupato, ha sentito un fastidio, entro 48 ore farà una risonanza e vedremo se riuscirà ad esserci”.

“Abbiamo chiuso a 38 punti il girone di ritorno, numeri importanti, ora lo posso dire: giocare 12 gare di lockdown ad obiettivo già raggiunto non è stato facile, sapevo che avremmo perso un po’ di cattiveria e mentalità ma i ragazzi mi hanno seguito, anche se tante gare potevamo fare meglio. Abbiamo lasciato punti, 12 gare senza obiettivi andando a cercare motivazioni non è stato facile. Ce lo porteremo dentro, è stato un altro sport. Non c’è calcio senza atmosfera, manca l’adrenalina. Servono stimoli, se si spegne l’interruttore è un casino. Non c’è un interruttore che spegni e riaccendi, stare sul pezzo non è facile. Marcare Messi? Nei sogni, forse alla Playstation di mio figlio…”, ha aggiunto il tecnico calabrese.

