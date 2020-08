Napoli, il fisioterapista della Lazio chiede scusa per l’insulto di discriminazione territoriale a Gennaro Gattuso

“Terrone di m…a”, questa la frase oggetto della furia di Gennaro Gattuso durante Napoli-Lazio, andata in scena ieri sera. Verso il 68′ è andato infatti in scena un lungo parapiglia che ha visto protagoniste entrambe le panchine. A fine partita il tecnico del Napoli ha rivelato addirittura che avrebbe meritato di essere espulso. Il fisioterapista della Lazio Alex Maggi, però, si è reso autore di un insulto pesante nei confronti di Gennaro Gattuso, basato sulla discriminazione territoriale.

All’indomani della triste uscita, il collaboratore di Simone Inzaghi ha chiesto scusa: “Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso”, riporta Calciomercato.com.

