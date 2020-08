Raffaele Auriemma dopo la vittoria sulla Lazio: “Questo Napoli è stato progettato per il Barcellona”

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un video caricato su Youtube, ha detto la sua sulla vittoria del Napoli ai danni della Lazio: “Con la Lazio, il Napoli è tornato a fare il Napoli. Mi è piaciuta molto la prestazione degli azzurri, è stata incisiva. Nel primo tempo un po’ più accorti pensando al Barcellona, nella seconda frazione si è alzato il baricentro e si è vinto 3-1 contro la Lazio, la più seria candidata fino al lockdown per togliere lo Scudetto alla Juventus. Il Napoli è stato in formato Barcellona, abbiamo visto una formazione importante, concreta, decisiva che sa anche segnare. Chi è entrato in gara in corso come Lozano pure mi è piaciuto”.

“Questo Napoli è stato progettato nella maniera più coerente per arrivare in condizioni ottimali per arrivare al Barcellona. L’unico che non mi ha convinto è stato Manolas, troppo confusionario. La sua spinta ha portato al goal di Immobile. L’unica vera grande scelta che dovrà fare Gattuso col Barcellona è scegliere tra il greco e Maksimovic”.

