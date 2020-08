Napoli-Lazio, il piccolo retroscena sulla lite tra Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi

A distanza di giorni ci si interroga ancora sul perché Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi abbiano litigato. Il battibecco nel quale un fisioterapista della Lazio si era inserito utilizzando una frase di discriminazione territoriale fa discutere. L’edizione odierna di Tuttosport rievoca un precedente tra il tecnico del Napoli e quello biancoceleste. Spiegata in parte la tensione palesatasi nel match di sabato sera al San Paolo.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Inzaghi si era lasciato scappare una ruggine fresca, risalente al 21 gennaio scorso, cioè ai quarti di finale di Coppa Italia in gara secca al San Paolo. Gli azzurri vinsero 1-0 e la Lazio fu eliminata da una competizione che tutti gli anni parte con l’intenzione di vincerla. Ma non solo. L’attuale quarto posto non rende la Lazio certa di partecipare al 100 per 100 alla prossima Champions. Perché se il Napoli dovesse riuscire a trionfare nella competizione e la Roma vincesse l’Europa League, la Lazio verrebbe retrocessa in Europa League. Ma è una fattispecie quasi impossibile da realizzarsi, anche se il Napoli farà di tutto per eliminare il Barcellona sabato al Camp Nou”, si legge sul giornale.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.