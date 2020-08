GAZZETTA – Antonio Conte pensa alla Juve?

“Conte, ora basta”. L’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle possibili conseguenze delle pesantissime dichiarazioni rilasciate di recente dal tecnico nerazzurro. Furia Inter per le parole del suo allenatore. “C’è il rischio divorzio. il piano B è Allegri”. E poi la clamorosa suggestione: “Antonio pensa alla Juve?”. “Sarri serve Joya”, titola in taglio alto la rosea. Il riferimento è alle chance di recupero per la sfida di Champions di Paulo Dybala. Venerdì allo Stadium il ritorno degli ottavi di finale: il dieci argentino fa le prove, torna ad allenarsi e c’è ottimismo sulle possibilità che scenda in campo.

Sempre in taglio alto, il quotidiano propone un’anticipazione dell’intervista a Fabio Capello: “Tattica Capello: ‘L’intelligenza l’arma anti Lione'”, si legge. “Sarri, in Europa non avere fretta. Inter sfrutta la forza di Lukaku, Napoli giocatela. Il Lione va affrontato con intelligenza. Al Camp Nou l’ago della bilancia sarà Messi. La Roma ha trovato la formula giusta”.

