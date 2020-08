TUTTOSPORT – “Panchine bollenti!”: Maurizio Sarri in bilico

“Panchine bollenti!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di Tuttosport oggi in edicola. Maurizio Sarri è in bilico se esce dalla Champions League contro il Lione. I tifosi della Juventus sognano Zinedine Zidane, ma ha ancora un anno con il Real Madrid. Antonio Conte ha rotto con l’Inter: il divorzio è possibile. L’idea dei nerazzurri per ripartire è Massimiliano Allegri, ma occhio anche a Mauricio Pochettino. C’è spazio anche per la sfida tra azzurri e biancocelesti nel taglio basso: “‘Gattuso terrone’. Ma arrivano le scuse”. Il fisioterapista della squadra di Simone Inzaghi si pente subito del gesto e si affretta a tornare sui suoi passi riconoscendo l’errore commesso.

“Grazie Zaza! Evitato il ko n. 21”. Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del giornale sui granata questa mattina. L’ex centravanti di Sassuolo e Juventus permette alla squadra di Moreno Longo di pareggiare contro il Bologna e di non concludere il campionato con una sconfitta. C’è spazio per la lotta salvezza nel taglio basso della prima pagina del quotidiano di questa mattina con il titolo seguente: “Il Lecce crolla: il Genoa è salvo”. I salentini perdono in casa per 4-3 contro il Parma mentre i rossoblù liquidano l’Hellas Verona 3-0 tra le mura amiche.

