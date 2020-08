Napoli, il quadro clinico di Lorenzo Insigne in vista del Barcellona: stato infiammatorio all’inserzione dell’adduttore

Verso l’ora di pranzo Lorenzo Insigne si è sottoposto alla risonanza magnetica tanto attesa. A 36 ore circa di distanza dal problema fisico che ha rimediato contro la Lazio, ci sono novità. Da poco è arrivato l’esito degli esami strumentali, che inducono il Napoli ad essere ottimista, anche se con cautela. I recupero del capitano in vista della partita di Champions League contro il Barcellona non è da escludere. A riportarlo è Sky Sport.

La situazione clinica, infatti, è già decisamente migliorata, anche se resta uno stato infiammatorio all’inserzione dell’adduttore. Lorenzo Insigne, quindi, sta meglio, ma è impossibile prevedere adesso se sabato sarà pienamente disponibile. Oggi e nei prossimi giorni l’attaccante azzurro sosterrà in tempo record tutte le terapie del caso. Poi ,insieme al dottor Raffaele Canonico e allo staff medico, deciderà il percorso più giusto da seguire. Sarà a tutti gli effetti una lotta contro il tempo, ma Lorenzo Insigne farà di tutto per giocare e le possibilità di esserci non sono poche.

