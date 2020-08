Napoli, Gennaro Gattuso ancora preoccupato per Lorenzo Insigne in vista del Barcellona

Gennaro Gattuso sembra confortato dall’ultima prestazione del Napoli contro la Lazio. Si trattava di una prova generale per la sfida al Barcellona. Come riferito dal Corriere della Sera, l’allenatore azzurro ha avuto risposte importanti. Vuole un Napoli camaleontico e intende rischiare il pressing alto degli avversari soltanto quando pensa di potercela fare. Senza paura di abbassarsi, di chiudersi e ripartire.

Gennaro Gattuso ha probabilmente già individuato i titolari per il Camp Nou, ma l’ansia per le condizioni di Lorenzo Insigne lo preoccupa, come riporta il quotidiano. “Il capitano, tra i migliori nel post lockdown, è uscito in lacrime durante la sfida con la Lazio. Una forte infiammazione alla coscia sinistra, gli esami strumentali oggi diranno se è un problema muscolare oppure osseo, ne certificheranno l’entità. Saranno notti di speranza, anche. Con o senza Insigne, per Gattuso, fa tanta differenza”. Lorenzo Insigne non aveva saltato nemmeno una partita da quando era ripreso il campionato.

