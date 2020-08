Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik sarà impiegato come pedina di scambio con Roma o Juventus

Arkadiusz Milik continua ad essere considerato come una potenziale pedina di scambio importante per il Napoli in vista della prossima sessione di mercato. L’avventura del centravanti polacco all’ombra del Vesuvio è chiaramente terminata. L’ha fatto intendere anche il presidente Aurelio De Laurentiis pochi giorni fa, in un’intervista a Sky. Oggi ne parla anche l’edizione del Corriere dello Sport, che valuta un possibile affare con la Roma.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Perché tutto può ruotare intorno a Milik, al quale la Roma spalancherebbe le porte di Trigoria: e il Napoli, contento, si accomoderebbe per chiedere anche di Under, rimasto un desiderio irrealizzato da Giuntoli. Ma a destra, per tentare di scacciar via l’ombra di Callejon, rimane a ondeggiare la sagoma di Bernardeschi. Sotto voce, ne stanno ancora parlando e prima che il discorso evapori del tutto o si concretizzi, ne passerà”, si legge. Insomma, è questione di giorni prima che Arkadiusz Milik lasci finalmente l’azzurro.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.