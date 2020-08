Massimo Ambrosini su Barcellona-Napoli: “Gennaro Gattuso sa che con una gara accorta ed equilibrata può far male”

Massimo Ambrosini, ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso al Milan, ha detto la sua sulla Champions ai microfoni de Il Messaggero. “Juve, Atalanta e Napoli sono realtà diverse. L’Atalanta ha già fatto meglio delle altre, visto che è già ai quarti. Ma se la Juventus dovesse superare il Lione, ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Favoriti non ce ne sono. In gara secca tutti possono battere tutti e la Juve può superare Bayern o Manchester City che hanno organici più ricchi. Sarri? Sono sempre stato consapevole che con quei giocatori a disposizione era impossibile rivedere i picchi estetici del suo Napoli. Ma, certo, la Juve avrebbe potuto e dovuto giocare meglio. È stato un anno di semina che darà i frutti la prossima stagione”.

“Il Napoli ha il compito più complicato: giocare a casa del giocatore più forte del mondo. Gattuso però sa che con una gara accorta ed equilibrata può far male”, ha aggiunto.

