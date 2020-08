Calciomercato Napoli, parla Cristiano Giuntoli: “Speriamo di rinnovare a breve e di patrimonializzare tanti giovani per il futuro”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento azzurro ai microfoni di Sportmediaset. “Champions? Sognare non è vietato, a Barcellona cercheremo di fare il massimo, cercheremo di fare bella figura e magari con un po’ di fortuna proveremo a superare il turno. Con Osimhen abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa: ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase di non possesso”.

“Stiamo parlando con tanti calciatori come Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas… Speriamo di rinnovare a breve e di patrimonializzare tanti giovani per il futuro. Mancano ancora due anni di contratto, ma Lorenzo Insigne è il nostro capitano, ci sarà modo di parlarne. Gattuso? Ci vuole tempo per consolidare un progetto tecnico nuovo come il nostro, abbiamo cambiato tanto negli ultimi 18 mesi. Comunque abbiamo vinto la Coppa Italia che ci permette di andare direttamente in Europa League e disputato un girone di ritorno da piazzamento Champions e all’altezza”.

