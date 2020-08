Calciomercato Napoli, Ciro Venerato rivela: “José Callejon ha detto di no a un rinnovo da 3,5 milioni a stagione”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli: “Gennaro Gattuso ha avuto un colloquio con Aurelio De Laurentiis. Il coach calabrese ha detto ad Aurelio De Laurentiis che può restare anche con l’attuale stipendio di 1,3 milioni e firmare un triennale con uno scatto di 100.000 Euro per i prossimi tre anni. Mister Gennaro Gattuso però non vuole penali”.

“Un mesetto fa Commisso si era fatto vivo disposto anche a pagare una penale a De Laurentiis. Gattuso ha detto: ‘Se il Napoli mi vuole, io non vengo a Firenze nemmeno se mi dai il doppio dello stipendio’. Veretout resta il primo obiettivo per il centrocampo. Under o Bernardeschi? A sorpresa vi dico che Gattuso preferisce il calciatore della Roma. Milik ha l’intesa con la Juventus, ma il Napoli chiede 40 milioni per cederlo e accetterebbe solo Bernardeschi come contropartita. Callejon? De Laurentiis è arrivato ad offrirgli un biennale da 3,5 milioni a stagione. Lo spagnolo ha detto di no. Magari ha altre aspettative oppure vuole tornare a casa”.

