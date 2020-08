Fabio Cannavaro elogia Maurizio Sarri per lo scudetto: “Lo ha meritato, si è preso quello che gli spettava da tempo”

“Voto Sarri”. Fabio Cannavaro non ha dubbi. Intervistato dal quotidiano piemontese Tuttosport, l’ex difensore della Juventus, campione del mondo e Pallone d’oro nel 2006 e oggi tecnico del Guangzhou Evergrande, fa i complimenti all’allenatore bianconero. “Sono contento per questo trionfo, e la squadra si è confermata la più forte. Lo ha meritato, si è preso quello che gli spettava da tempo: è un esempio per tutti, è partito dal basso ed è arrivato al top”.

“Intanto vincere non è mai semplice, e lui ha dimostrato la stessa capacità di adattarsi anche a Napoli. Ha dimostrato di essere un big, gli manca soltanto la Champions per raggiungere il livello di Guardiola o Klopp”. A dispetto delle dichiarazioni di Fabio Cannavaro, però, il futuro del mister è seriamente a rischio. Qualora la Juventus venisse eliminata dal Lione in Champions League, per i bianconeri si dovrebbe prospettare un cambio di panchina. Si parla addirittura di un clamoroso ritorno di Antonio Conte, in rottura con l’Inter.

