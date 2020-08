CDS – Lorenzo Insigne stringe i denti per Barcellona-Napoli, intanto si valutano 4 alternative

Lorenzo Insigne stringe i denti per giocare al Camp Nou sabato sera contro il Barcellona. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che lo staff del Napoli ci proverà fino alla fine per avere il capitano a disposizione, ma prima di sbilanciarsi bisognerà capire come il giocatore risponderà alle terapie nelle prossime 48 ore. I tifosi sono in ansia, ma non si esclude un epilogo positivo.

In ogni caso, ci sono tante opzioni alle quali si potrebbe ricorrere qualora Lorenzo Insigne dovesse dare forfait per la sfida di Champions League. Oltre che Hirving Lozano, Eljif Elmas e Matteo Politano come esterni a sinistra, un’altra idea potrebbe essere quella di inserire Allan in mediana con Piotr Zielinski avanzato sulla corsia mancina, ruolo che il centrocampista polacco aveva ricoperto già in passato quando c’era Maurizio Sarri in panchina. La priorità rimane sempre rivolta verso Lorenzo Insigne, anche se non dovesse trovarsi al 100% della condizione.

