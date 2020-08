GAZZETTA – Il Napoli avrebbe voluto cominciare la prossima Serie A a ottobre

“Conte resta all’Inter” e “Verratti avverte il Psg” sono alcuni titoli dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in prima pagina. L’allenatore dei nerazzurri fa chiarezza sul futuro. Di spalla si parla invece del Milan con possibile avvenire da dirigente per Zlatan Ibrahimovic e Nelson Dida che aiuterà Gigio Donnarumma a crescere.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



La prossima Serie A ripartirà il 19 settembre, una data che alla fine ha messo quasi tutti d’accordo. “Il presidente del Napoli De Laurentiis in realtà era contrario alla scelta di ripartire poco oltre metà settembre: nelle intenzioni del numero uno del club azzurro, arrabbiatissimo, il periodo tra fine e nuovo inizio sarebbe dovuto essere ben più ampio. De Laurentiis proponeva di aggiungere almeno un’altra settimana all’intervallo tra una stagione e l’altra: la ripartenza doveva essere fissata per il 26 o addirittura per il primo fine settimana di ottobre, sabato 3 e domenica 4. Una soluzione che non avrebbe permesso di finire in tempo per Euro2021, dunque impraticabile”, scrive la rosea.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.