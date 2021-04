Napoli-Lazio 2-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne e Matteo Politano beffano Pepe Reina nei primi minuti

Il Napoli si gioca una delle ultime chance per la qualificazione in Champions tra le mura amiche, contro la Lazio. Gli azzurri devono fare a meno di Diego Demme, ma la fortuna è subito dalla loro. Dopo 4 minuti Manuel Lazzari parte in contropiede e viene steso in area da Elseid Hysaj, ma il direttore di gara viene richiamato dal VAR per un calcio in faccia di Milinkovic-Savic ai danni di Kostas Manolas in area della Lazio, pochi secondi prima. Da un rigore all’altro: il Napoli guadagna così un penalty e dal dischetto si presenta Lorenzo Insigne, che batte l’ex compagno Pepe Reina. 1-0 per gli uomini di Gennaro Gattuso.

Al 12′ il Napoli riesce già a raddoppiare. Lancio di Lorenzo Insigne per Dries Mertens, che serve Matteo Politano: l’ex Inter si beve Mohamed Fares e buca Pepe Reina sul suo palo per il 2-0. La Lazio reagisce colpendo un legno con Joaquin Correa, ma nel complesso gli ospiti faticano ad emergere. All’intervallo si rimane dunque sul risultato di 2-0 per il Napoli.