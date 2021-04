Luca Marchetti sottolinea: “Mi avrebbe fatto piacere sapere il parere di Aurelio De Laurentiis sulla Super League”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto in queste ore il giornalista Luca Marchetti, che ha detto la sua sul possibile coinvolgimento del Napoli nella Superlega. “Super League? E’ stato gradevole leggere scuse ai tifosi ma se si ammette di aver fatto un errore si deve pensare che lo si è fatto per mesi. Incredibile non sia stata presa coscienza della reazione che ci sarebbe stata. Io posso comprendere il motivo per cui è iniziato questo processo perché i grandi club hanno debiti e sono in difficoltà finanziaria. Oggi è “mors tua, vita mea”, discorso personalistico. Ma posso capire che se c’è un solo salvagente voglio prenderlo io”.

“In Italia ha parlato Agnelli a 2 giornali facendo delle interviste. Klopp, Guardiola, Maldini, Marotta non erano stati affatto coinvolti ed è evidenti. E’ stata una riunione tra proprietari in cui sono stati fatti degli errori di sottovalutazione delle dinamiche. Non si parte direttamente con la partenza ma con la minaccia, eventualmente. Abbiamo parlato di rivolta dei ricchi ma il presidente dell’UEFA non può non tenerne conto. (…) De Laurentiis? E’ rimasto in silenzio, ma mi avrebbe fatto piacere sapere il suo parere sulla Super League, appurato che il Napoli non fosse dentro. Un cambiamento ci vuole comunque. In Italia sono quasi tutte indebitate tranne Napoli, Lazio e forse Atalanta. Non penso che in UK abbiano coperto debiti o problematiche dei club inglesi. Macron ha scritto una lettera bellissima per la morte di Maradona”.