Napoli-Lazio 5-2: gli azzurri conquistano i 3 punti e Dries Mertens raggiunge Antonio Vojak

Il Napoli si gioca una delle ultime chance per la qualificazione in Champions tra le mura amiche, contro la Lazio. Gli azzurri sono senza Diego Demme, ma la fortuna è subito dalla loro. Dopo 4 minuti Manuel Lazzari parte in contropiede e viene steso in area da Elseid Hysaj, ma il direttore di gara viene richiamato dal VAR per un calcio in faccia di Milinkovic-Savic ai danni di Kostas Manolas in area della Lazio, pochi secondi prima. Da un rigore all’altro: il Napoli guadagna così un penalty che Lorenzo Insigne trasforma senza problemi. Al 12′ il Napoli riesce già a raddoppiare. Lancio di Lorenzo Insigne per Dries Mertens, che serve Matteo Politano: l’ex Inter si beve Mohamed Fares e buca Pepe Reina sul suo palo per il 2-0. La Lazio reagisce colpendo un legno con Joaquin Correa.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nella ripresa Kostas Manolas, già ammonito, rischia un po’ per un intervento su Ciro Immobile in area azzurra, ma il vento continua a girare a favore del Napoli. Al 53′ Lorenzo Insigne si inventa un lob preciso quanto basta per superare di nuovo Pepe Reina e firmare il 3-0. Al 65′, invece, è Dries Mertens a entrare nel tabellino dei marcatori: dagli sviluppi di un fallo laterale Piotr Zielinski si ritrova libero di crossare dalla destra e il belga non ci pensa due volte prima di colpire al volo da fuori area. 5 minuti dopo arriva il gol di Ciro Immobile, che fulmina Alex Meret con un tiro a giro. La Lazio accorcia ulteriormente al 75′, con una punizione di Milinkovic-Savic. Victor Osimhen, entrato da poco, chiude i conti all’80. Finisce 5-2 per il Napoli, con Dries Mertens che raggiunge Antonio Vojak al primo posto nella classifica dei marcatori azzurri.