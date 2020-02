Napoli, lavoro personalizzato in palestra per Kalidou Koulibaly: il report dell’allenamento

Il Napoli continua ad allenarsi regolarmente al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri stanno preparando il match contro il Brescia in programma venerdì per la 25esima giornata di Serie A, alle ore 20.45. Come riporta il sito ufficiale della società, la squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni di posizionamento e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Elseid Hysaj ha svolto allenamento col gruppo tranne la partita finale. Fernando Llorente, che non vede il campo da un po’, non si è allenato per sintomi influenzali. Kalidou Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Arkadiusz Milik ha svolto l’intera seduta in gruppo. Il Napoli farà molto affidamento su Dries Mertens in questo periodo. Le partite clou della stagione contro il Barcellona in Champions League e contro l’Inter in Coppa Italia sono alle porte. La storia azzurra passa anche da qui.