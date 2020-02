Calciomercato Napoli, idea Lionel Messi? Germano Bellavia di “Un posto al Sole” ne è sicuro

Germano Bellavia, attore napoletano noto per il personaggio di Guido in “Un posto al Sole”, ha parlato a Marte Sport Live su Radio Marte, rivelando un retroscena di mercato che avrebbe del clamoroso. “Messi al Napoli non è solo un sogno. Personalmente ci credo e vi assicuro che non è una bufala. Ho rapporti commerciali con il Barcellona e so per certo che Messi non andrebbe mai alla Juventus e gli piacerebbe vestire la maglia azzurra. Il Napoli è già stato al Barcellona per verificare l’ipotesi. Noi abbiamo avuto Maradona, perché non potremmo avere anche Messi?”.

Già due anni fa, correvano le voci di un interessamento del Napoli a Cristiano Ronaldo, che si rivelò poi veritiero. Aurelio De Laurentiis, però, non volle mettere a rischio i conti del club per acquistare un singolo giocatore. Difficilmente potrebbe tentare la follia per Lionel Messi, anche perché l’ingaggio dell’attaccante argentino continua ad essere esagerato.