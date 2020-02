CDS – “Complesso di Coppa”

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il titolo “Complesso di Coppa“: la Juve e CR7 condannati a vincere, tra sette giorni la sfida col Lione. I bianconeri capofila del calcio italiano che porta tre squadre nel torneo più prestigioso d’Europa e due in Europa League. Spazio anche alla doppietta del fenomeno Erling Haaland contro il Paris Saint-Germain: “Super Haaland, che doppietta, Neymar e il Psg battuti 2-1“. L’ex Salisburgo era diventato un obiettivo di mercato del Napoli e sembrava vicinissimo alla Juventus, poi ha firmato per il Borussia Dortmund durante la sessione di mercato invernale.

Per quanto riguarda le coppe, il Napoli dovrà aspettare come la Juventus. Azzurri e bianconeri saranno impegnati negli ottavi la settimana prossima. I partenopei sono in ansia per il big match con il Barcellona, anche perché l’andata sarà al San Paolo. Alcuni addetti ai lavori, comunque, pensano che la squadra di Gennaro Gattuso possa avere delle chance.