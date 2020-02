GAZZETTA – Napoli, il rinnovo di Arkadiusz Milik è più lontano

La Gazzetta dello Sport di oggi apre con il titolo: “Svolta Sarrista”. Il tecnico della Juventus pensa ad una formazione rivoluzionata per affrontare il finale di stagione: rientra Giorgio Chiellini, sparisce il trequartista e Gonzalo Higuain ora rischia il posto. Il capitano si riprende il suo posto nel pacchetto difensivo, mentre accanto a Miralem Pjanic nel centrocampo bianconero troveranno spazio Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur. Poi la novità offensiva si torna al tridente, con Juan Cuadrado pronto a scendere in campo vicino a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, in attesa del rientro di Douglas Costa. Taglio alto dedicato invece all’Atalanta che stasera per la prima volta nella sua storia giocherà gli ottavi di Champions League, contro il Valencia. L’Inter, invece, domani sarà impegnata Europa League, cercando di non sprecare energie per il campionato. In casa Napoli si parla del prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik, che sembra più lontano del previsto.