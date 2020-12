Napoli, l’assessore allo sport rivela: “Il Consiglio Comunale da dedicare a Diego Armando Maradona è saltato”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in queste ore ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il Consiglio Comunale da dedicare a Maradona, in programma domani, è saltato. I capigruppo hanno virato su altre problematiche, quelle legate al COVID. Si attende il nuovo DPCM, il Consiglio su Diego è stato spostato. Ringrazio Bruscolotti, che ci ha dato una mano enorme e una grande disponibilità. In politica non c’è sempre una corretta sintonia. Dispiace che non ci sia stata, nella fattispecie, neanche su Maradona. Le pagine della politica sono anche scritte, purtroppo, da questi episodi”.

Le iniziative volte a omaggiare Diego Armando Maradona si protrarranno ancora a lungo. L’assessore si è mosso subito per tributare la memoria del campione argentino, accettando anche di fare un passo indietro sulla nuova denominazione dello stadio, che inizialmente sarebbe dovuta essere “Stadio Comunale Diego Armando Maradona”.