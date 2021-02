Napoli, l’Assessore allo Sport promette nuovi omaggi a Diego Armando Maradona: “Spenderemo 1 milione e 200.000 Euro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, che ha parlato delle prossime iniziative per Diego Armando Maradona. “Abbiamo utilizzato una parte dei finanziamenti delle Universiadi per la messa in sicurezza del Maradona. Ci occuperemo di bullonatura e cupolini, oltre che al video sorveglianza ed al cosiddetto Miglio Azzurro. Finanziamento regionale di cui si occupa il Comune. Sono fonti che arrivano dalle Universiadi e va fatto un plauso all’Aru. Spenderemo 1 milione e 200.000 Euro”.

“I lavori partiranno alla fine del campionato dopo la delibera di ieri. Termineranno i lavori per l’inizio della prossima stagione. Sono stato ascoltato dalla magistratura per l’installazione della statua di Maradona. Il lavoro dei magistrati porterà a dei miglioramenti. Ora ci sarà maggiore serenità nei procedimenti, dobbiamo solo far presto per far in modo che questa statua possa essere regalata alla città”.