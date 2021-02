Napoli, non ci sono altri positivi: Fabian Ruiz comunque assente a Genova

Piccolo sospiro di sollievo in casa Napoli dopo le due positività di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly emerse nella giornata di ieri. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”, ha comunicato il club sul proprio profilo Twitter e quindi Gennaro Gattuso non dovrà rinunciare ad altri elementi per la sfida al Genoa ed i prossimi impegni di febbraio.

In ogni caso, non sarà a Genova Fabian Ruiz, che due giorni dopo la negativizzazione è rimasto a Castel Volturno per le visite post-Covid, come da protocollo. “Fabian Ruiz ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. Il calciatore, al termine delle visite, ha svolto una seduta di allenamento individuale presso il Training Center con il preparatore Francesco Cacciapuoti”, recita un altro comunicato del club.