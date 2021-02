Napoli, l’analisi di Michele Criscitiello: “Gli interventi di Aurelio De Laurentiis hanno distrutto armonia e serenità nel gruppo”

“De Laurentiis, 260 km di disastri”. Titola così l’editoriale di Michele Criscitiello per Tuttomercatoweb, nel quale si parla del momento negativo di Bari e Napoli, i due club della famiglia De Laurentiis. “Non vorremmo essere nei panni di Aurelio De Laurentiis. Napoli e Bari stanno vivendo periodi complicatissimi. Attenzione: sono due situazioni completamente differenti ma in entrambe le circostante potremmo dire ‘Aurelio se l’è cercata’. (…) A Napoli De Laurentiis ha rotto un giocattolino che stava andando benissimo. Andare ad intaccare il lavoro di Gattuso è stato il peggiore degli autogol. Gattuso aveva e ha la squadra in mano e nonostante le tante assenze ha sempre portato la barca in porto. Certamente qualche partita il Napoli l’ha giocata e persa male ma era in perfetta linea con il ritorno in Champions”.

“Gli interventi di De Laurentiis hanno distrutto armonia e serenità nel gruppo creando fazioni soprattutto all’esterno. Malumori e gente che guarda la scadenza del contratto. Come quando arrivò Gattuso. Il lavoro di Giuntoli è stato valorizzato da quello di Gattuso, difficilmente possiamo aggiungere la parola… e viceversa. Il Napoli di Genova è da cancellare ma sarà da cancellare anche quello delle prossime partite. Ormai si è rotto l’incantesimo e fai prima a comprare un giocattolo nuovo che a sistemare quello rotto. Il Napoli, per alcuni mesi, ha perso di vista l’obiettivo. Qualcuno ha iniziato a parlare di scudetto quando mancavano ago e filo per cucire il tricolore sul petto degli azzurri. Il Napoli deve solo pensare a rientrare tra le prime 4 e non sarà un anno facile considerati i tre posti che sono andati”.