La Fiorentina vuole Gennaro Gattuso: Rocco Commisso l’ha già cercato in passato

Il Corriere Fiorentino vede il futuro di Gennaro Gattuso a Firenze. I viola vogliono risollevarsi e iniziano a guardarsi intorno per la prossima stagione, riprendendo alcuni sondaggi già avviati in tempi passati. Sono almeno un paio i profili di riferimento per quella che potrebbe essere la nuova guida tecnica, come quello di Maurizio Sarri. Anche il nome di Gennaro Gattuso, però, è nella lista.

Rocco Commisso aveva già parlato dell’attuale tecnico del Napoli e adesso che il rapporto tra il mister calabrese e Aurelio De Laurentiis si è incrinato non ci sarebbe da stupirsi se la Fiorentina tornasse a farsi viva. Discorso diverso per Maurizio Sarri, da sempre considerato il tecnico ideale per avviare un progetto a lunga scadenza. La rescissione con la Juventus, comunque, non è ancora arrivata, Maurizio Sarri si svincolerà a giugno e di recente ha rifiutato il Marsiglia. La sua intenzione è quella di attendere la fine della stagione e questo spiana la strada a Gennaro Gattuso.