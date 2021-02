Napoli, Kostas Manolas fuori per tre settimane: in difesa rimangono Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani

in

Brutta tegola per il Napoli: Kostas Manolas rimarrà fuori almeno tre settimane dopo l’infortunio patito sabato sera a Genova. “Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”, recita il comunicato ufficiale del club azzurro.

La situazione si fa nera per Gennaro Gattuso, costretto ad affrontare l’Atalanta con una coppia di centrali senza benzina nelle gambe e spesso criticati. Stiamo parlando di Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani. Kalidou Koulibaly è ancora positivo al Coronavirus e il pensiero vola anche al big match con la Juventus di sabato. Il Napoli rischia grosso e a questo punto il tecnico sembra avere le ore contate.