Alessandro Renica commenta: “Io mi aspettavo che in tanti facessero i complimenti a Gennaro Gattuso dopo il Genoa”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto in queste ore a Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. “Io mi aspettavo che in tanti facessero i complimenti a Gennaro Gattuso. I partenopei, contro il Genoa, hanno fatto ben 24 tiri verso la porta avversaria. Allora mettiamoci d’accordo: cosa vogliamo da questa squadra e, soprattutto, dall’allenatore? Quando tira poco, lo critichiamo. Stesso discorso quando produce tante occasioni da goal. Come si fa a criticare l’allenatore del Napoli?”.

“Può darsi che io non capisca nulla di calcio, ma non posso fare altro, da allenatore quale sono, che fare i complimenti a Gennaro Gattuso. La mancanza di tranquillità? Può darsi. A volte i difensori dovrebbero spazzare in avanti, cercare le punte. Non è sempre necessario costruire dal basso prendendosi dei rischi inutili. Il vero problema del Napoli è che manca un grande attaccante in grado di andare in doppia cifra. Osimhen? Ci voleva un bomber già fatto, non un giovane bravo in prospettiva. La colpa è della società che non gli ha preso un attaccante di grande valore”.