Napoli, l’addio di José Callejon: è rimasto in Spagna dopo la partita con il Barcellona

Josè Callejon dice addio al Napoli dopo 7 anni. Quella di ieri contro il Barcellona è stata l’ultima partita in azzurro per l’esterno. Secondo quanto riportato da Sky Sport lo spagnolo ha salutato i compagni con grande commozione al termine della gara di Champions League di ieri sera con i blaugrana. L’esterno ha deciso di non rientrare in Italia con i compagni: è rimasto lì in Spagna, a casa sua, insieme alla moglie che lo ha aspettato dopo la sfida del Camp Nou.

A sancire l’addio è arrivato anche il saluto del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis. José Callejon lascerà così il Napoli dopo 82 gol e 78 assist in 349 partite giocate in azzurro. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2020: aveva prolungato per due mesi il rapporto, da giugno ad agosto, per poter giocare ancora in azzurro questo finale di stagione dopo lo stravolgimento del calendario. Ora però le strade si divideranno definitivamente.