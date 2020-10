Napoli, la Procura federale apre un’inchiesta: bisogna consegnare copia della corrispondenza con ASL e Regione

Il calcio italiano resta nel caos dopo la gara non disputata tra Juventus e Napoli. Secondo l’ANSA la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro. Nelle ultime ore il capo dell’ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra la ASL, la Regione ed il club.

Stamattina i calciatori del Napoli si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus. Il test è stato effettuato dalla ASL in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra. Il club azzurro attende ora i risultati e poi farà scattare il ritiro di isolamento a Castelvolturno. Questo per evitare di portare nel centro tecnico calciatori positivi al Covid. Il Napoli si prepara a un isolamento nell’hotel di Castelvolturno che sarà per due settimane una “bolla” in cui i calciatori azzurri si alleneranno senza contatti con l’esterno.