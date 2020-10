Calciomercato Napoli, è ufficiale: il colpo di Cristiano Giuntoli è Tiemoue Bakayoko

Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Tiemoue Bakayoko in azzurro. Il club partenopeo ha comunicato l’operazione attraverso il sito ufficiale. “Il Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tiémoué Bakayoko con la formula del prestito per la stagione sportiva 2020/21. Questo il tweet del Presidente De Laurentiis: “Benvenuto Tiémoué”

“Tiemouè Bakayoko è nato a Parigi il 17 agosto del 1994. Inizia a giocare nelle giovanili del Rennes e proprio col Club francesce debutta nei professionisti in Ligue 1 nel 2013. Nella stagione successiva passa al Monaco dove gioca per tre stagioni contando 63 presenze e vincendo il campionato nella stagione 2016/17. Nell’estate del 2017 viene ingaggiato dal Chelsea e con i Blues disputa 29 gare tra Premier e Champions League segnando 2 reti e vincendo la Coppa d’Inghilterra. Nell’agosto del 2018 passa in prestito al Milan e con i rossoneri disputa l’intera stagione contando 31 presenze complessive e un gol nel derby. Nel 2019 va ancora in prestito al Monaco dove gioca l’intera stagione prima di tornare al Chelsea questa estate. Bakayoko conta anche 13 presenze con la Nazionale francese”.