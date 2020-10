Calciomercato Napoli: Sebastiano Luperto andrà al Crotone, Adam Ounas rimane in bilico

Niccolò Ceccarini, giornalista di Mediaset esperto di calciomercato, ha parlato degli azzurri nel corso di Radio Goal, sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli. “Luperto andrà al Crotone in prestito secco. Ounas? Fino a ieri c’era il Verona in vantaggio, ora si registra l’interesse forte anche del Torino. Il mercato del Napoli si chiuderà con queste due cessioni. Fernando Llorente a mio avviso non si muoverà dalla Campania”.

“José Maria Callejon è della Fiorentina, ne sono sicuro, è già un calciatore dei viola. A breve farà la visite mediche e approderà in Toscana. Federico Chiesa approderà alla Juventus per una operazione complessiva da circa sessanta milioni di euro. Come si chiuderà il calciomercato? Molto probabilmente con il passaggio di Nainggolan al Cagliari”, ha aggiunto il giornalista. Insomma, le ultime ore di questa sessione estiva del calciomercato si preannunciano molto intriganti e potrebbero interessare indirettamente anche i tifosi del Napoli tra cessioni e trasferimenti di ex azzurri.