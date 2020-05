Napoli, la meticolosità di Gennaro Gattuso a Castel Volturno: droni e controlli a distanza

Primo giorno di lavori a Castel Volturno per il Napoli, sempre sotto la guida di Gennaro Gattuso. A centrocampo è stato collocato lo staff tecnico. Solo una parte ha poi ripreso l’attività con una telecamera a bordo campo e con tre droni in volo continuo. Il mister analizzerà l’attività di tutti i calciatori, anche per tenersi al riparo da possibili accuse di mancato rispetto dei protocolli. Sui file video è possibile verificare che tutti i calciatori abbiano lavorato al massimo in quattro su ognuno dei tre campi di gioco a Castel Volturno. Importantissimo, arrivati a questo punto, mantenere la distanza di sicurezza.

Il tecnico ha voluto controllare di persona la bontà dell’organizzazione. Gennaro Gattuso ha atteso l’arrivo dei suoi collaboratori e tutti loro sono stati sottoposti al termo-scanner da parte del medico sociale Raffaele Canonico. Questo il primo atto della Fase-2 attuata dal calcio Napoli, che spera di ricominciare il campionato al più presto.