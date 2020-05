Calciomercato Napoli, Dries Mertens ancora tentato dall’offerta dell’Inter: 5 milioni a stagione

Dries Mertens rimane l’obiettivo principale di Beppe Marotta sul mercato dell’Inter, che sta guardando anche ai giocatori a parametri zero. I nerazzurri sono fortemente interessati all’attaccante in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno e non vogliono mollare il colpo. Il belga, però, appare combattuto perché pur volendo rinnovare, l’offerta migliore ricevuta in questi mesi è senza dubbio quella dell’Inter. Un contratto biennale con opzione per la terza stagione da 5 milioni di Euro ad annata più bonus alla firma. Non male per chi si avvicina al finale di carriera.

Una cifra importante e un progetto ambizioso che offrirebbero a Dries Mertens l’opportunità di rimanere in Italia e inseguire quello scudetto che ha solo parzialmente sfiorato col Napoli. Restare in Italia, però, significherebbe tradire a quel punto il popolo napoletano. Chissà che alla fine, allora, “Ciro” non scelga il Chelsea, la squadra che più di altre all’estero l’ha cercato in questi mesi.