CDS – Napoli, nuovo giro di tamponi a Castel Volturno

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con le parole di Fabio Capello: “È lo Scudetto dei nervi”. Dallo stop allo sport fino alla ripresa del campionato: ecco tutte le verità del tecnico. “Temo gli infortuni più del virus, difficile giocare senza pubblico. La Lazio ha un vantaggio: nessuno ha lasciato Roma. Chiellini contro Balotelli? Il calcio si gioca, non si racconta. Il problema sono i social”.

Nuovo stop a Castel Volturno, intanto, per un ulteriore giro di tamponi. Il Napoli si è allenato ieri a Castel Volturno e lo farà anche oggi, seguendo sempre la formula dell’allenamento individuale dividendo la squadra in gruppi. Tuttavia, domani ci si fermerà nuovamente per dei controlli. Il giornale spiega come dovrebbe partire un altro doppio giro di tamponi per tutta la squadra. “Il protocollo del club è molto rigido. Con il Covid-19 non si scherza, e così il lavoro sarà sempre mixato con i controlli e gli esami”.