GAZZETTA – “Serie A: paletti e dubbi”

“Ma quanto valete?”: così La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Si parla di Christian Erkisen dell’Inter, Kalidou Koulibaly del Napoli, Douglas Costa della Juventus, Joaquin Correa della Lazio) e Lucas Paquetà del Milan. “Serie A: paletti e dubbi” è invece il titolo dedicato alla decisione rinviata per il sì agli allenamenti collettivi. I medici ritengono che con un positivo una squadra debba andare in quarantena. Protocollo per il campionato: i nuovi contagi in Germania hanno frenato gli scienziati. In Spagna, invece, si pensa a partire il 12 giugno, ma anche nella Liga regna l’incertezza.

“Maldini si allontana”: Ancora novità in casa rossonera: salgono le quotazioni di Geoffrey Moncada, attuale responsabile dello scouting. Con Ralf Rangnick probabile l’addio al Milan da parte di Paolo Maldini. “Tutta Genova è con loro: avanti con Nicola e Ranieri” è infine il titolo relativo alle due squadre della Liguria, intente a confermare i rispettivi tecnici.