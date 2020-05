Calciomercato Napoli, Hirving Lozano confermato in uscita e Carlo Ancelotti lo vuole all’Everton

Secondo quanto riferisce l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà liberare uno slot da extracomunitario e uno degli indiziati in tal senso è Hirving Lozano. Il messicano è stato l’acquisto più costoso della storia del Napoli ma, fin qui, non ha convinto per nulla. Voluto fortemente da Carlo Ancelotti, ben presto è stato accantonato dallo stesso allenatore. Con l’avvento di Gennaro Gattuso, poi, è finito ai margini direttamente della prima squadra, senza raccogliere fortune.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, però non ha intenzione di svenderlo, dopo averlo pagato ben 50 milioni di Euro tra cartellino e commissioni varie. Di conseguenza, soltanto di fronte ad un’offerta soddisfacente il patron azzurro prenderà in considerazione la possibilità di darlo via. Carlo Ancelotti lo rivorrebbe con sé all’Everton, volendo scommettere ancora sulle qualità del messicano, palesate durante la sua esperienza in Olanda con il PSV. La situazione sarà più chiara solo nelle prossime settimane.